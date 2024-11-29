Жителям Славянского района помогут восстановить пострадавшее от атак БПЛА имущество

Основной темой мероприятия стало обсуждение вопросов оказания финансовой помощи пострадавшим. Деньги, полученные жителями района, будут направлены на восстановление их имущества.
«В каждом домовладении вчера побывали сотрудники администрации, причиненный ущерб зафиксирован. Сейчас специалисты готовят сметы на ремонт. Помощь людям будет оказана в самый кратчайший срок», — пояснил в своем Телеграм-канале Роман Иванович.
Кроме этого глава района отметил, что сообщить об ущербе, нанесенном их имуществу БПЛА, можно напрямую в его соцсетях.
Ранее «МК на Кубани» сообщал, что 28 ноября район подвергся атаке БПЛА.
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