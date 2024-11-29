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В Красноармейском районе Кубани уничтожили неразорвавшийся БПЛА

Жители Красноармейского района Кубани возвращаются домой после ликвидации беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Кубани уничтожили неразорвавшийся БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов в своем telegram-канале.

Напомним, беспилотник нашли в хуторе Трудобеликовском 29 ноября. Дрон обнаружили в огороде на территории частного дома.

«По информации ЕДДС, взрывотехники завершили работы по ликвидации неразорвавшегося беспилотника», — сообщил Александр Харитонов.

На время ликвидации БПЛА жителей доставили в пункт временного размещения. Его организовали в Доме культуры хутора Трудобеликовского. В настоящее время жители возвращаются домой.