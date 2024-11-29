В Красноармейском районе Кубани уничтожили неразорвавшийся БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Харитонов в своем telegram-канале.
Напомним, беспилотник нашли в хуторе Трудобеликовском 29 ноября. Дрон обнаружили в огороде на территории частного дома.
«По информации ЕДДС, взрывотехники завершили работы по ликвидации неразорвавшегося беспилотника», — сообщил Александр Харитонов.
На время ликвидации БПЛА жителей доставили в пункт временного размещения. Его организовали в Доме культуры хутора Трудобеликовского. В настоящее время жители возвращаются домой.