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Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 29 ноября 2024 года

Бои в Курской области продолжаются уже больше 100 дней. За это время потери ВСУ на Курском направлении составили более 36 600 человек. Операция российских войск продолжается. Редакция Новостей Mail собрала актуальную информацию о ситуации в Курской области на 29 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ход операции по уничтожению ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области. Операция по ликвидации украинских формирований продолжается.

Потери ВСУ за сутки составили свыше 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов.

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 36 600 военнослужащих. Уничтожено 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 201 боевая бронированная машина, 1 056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Подготовленные на Западе подразделения ВСУ

Украинские войска перебросили в Курскую область лучшие подразделения, подготовленные на Западе, заявил командир батальона ВС РФ «Як». По его словам, ВСУ использует бойцов высокого уровня, но российские военные хорошо подготовлены и смогут противостоять противнику.

Ликвидация суббоеприпасов ATACMS

Пиротехники МЧС за сутки уничтожили 300 суббоеприпасов М74 американских ракет ATACMS в Курской области. За неделю ликвидировано 11 заявок, включая мины и части БПЛА. Всего с августа обезврежено более 1480 взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности граждан.

Наемник из США

Военные следователи завершили дело против американского наемника Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в теракте в Курской области в сентябре 2024 года. Суд избрал ему заочную меру пресечения — заключение под стражу, он объявлен в международный розыск.

Компенсации за аренду жилья

Жители приграничных районов Курской области, покинувшие дома из-за вторжения ВСУ, начали получать компенсации за аренду жилья: 20 тыс. руб., для многодетных — 40 тыс. руб. Одобрено 650 из 4,5 тыс. заявок, из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей.