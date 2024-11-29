Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 29 ноября 2024 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 36 600 военнослужащих. Уничтожено 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 201 боевая бронированная машина, 1 056 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.