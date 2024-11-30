45% ограниченно годных украинцев признали годными к службе

На Украине 45 процентов ограничено годных военнообязанных признали годными после проверки, информирует «Страна.ua».
Украинское издание ссылается на источник в Генштабе Вооружённых сил Украины. Он рассказал, что речь идёт о повторном прохождении медкомиссии.
«45 процентов мужчин, ранее имевших статус “ограниченно” годных к военной службе, после повторного осмотра получили статус “годен”. Остальные 55 процентов признают “негодными”», — говорится в публикации.
Военно-врачебную комиссию для определения «конкретного» статуса «пригодный» или «непригодный» проходят украинцы, имеющие статус «ограниченно годный».
Мера действует после вступления в силу закона об усилении мобилизации на Украине. Проверка должна быть проведена до 5 февраля следующего года.
Напомним, по данным The Economist, Киев выполнил план мобилизации лишь на две трети.
Ранее в Вооружённых силах Украины заявили, что для контрнаступления необходимо мобилизовать 1,8 миллиона человек.