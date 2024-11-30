Расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» поразили САУ Krab ВСУ

Уточняется, что расположение артиллерийской установки противника было выявлено с помощью приборов радиоэлектронной разведки. После чего на доразведку вылетели беспилотные летательные аппараты (БПЛА), обнаружвшие позицию, с которой велся огонь в сторону российских подразделений.
При помощи корректировки с воздуха разведывательными беспилотниками артиллеристы успешно ликвидировали боевую технику боевиков ВСУ. После этого разведчики с помощью дрона зафиксировали последующую детонацию боекомплекта.
Расчеты поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.
«Орудие, в целом, оно и на близких расстояниях, и на дальних расстояниях работает эффективно. Точность довольно хорошая, то есть от 8 км до 30 км работает в любую погоду», — прокомментировал командир орудия с позывным Док.
Ранее, 25 ноября, военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевых задач на красноармейском направлении поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Уточняется, что использование РЗСО «Ураган» позволяет точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники, а также отрезать резервные подразделения боевиков от основных сил.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.
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