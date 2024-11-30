Рябков заявил, что США не смогут помешать России решить задачи СВО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США стремятся использовать все доступные им возможности для нанесения ущерба России, однако, по его словам, это не помешает России успешно справиться с задачами в специальной военной операции.
Таким образом Рябков прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для Украины.
«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у “хромых уток”, для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО. Но у них это не получится», — цитирует Рябкова ТАСС.
По его словам, России необходимо тщательно изучить, что именно произошло и на какие цели запрашиваются эти средства, отметив, что подобные действия вызывают возмущение и неприятие со стороны российской стороны.
Ранее Рябков рассказал, что вопрос возобновления ядерных испытаний России обсуждается на фоне увеличения напряженности в отношениях с США.