Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 30 ноя — РИА Новости. Расчет беспилотника «Supercam S350» отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск «Днепр» выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по пункту временной дислокации подразделений украинской армии на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, в результате чего цель была успешно поражена, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА “Supercam S350” обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет беспилотника зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника», — говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.