Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА “Supercam S350” обнаружил пункт временной дислокации противника. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение накрыть квадрат огнем РСЗО. Расчет беспилотника зафиксировал точное поражение пункта временной дислокации противника», — говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.