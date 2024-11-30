Расчет БПЛА скорректировал огонь РСЗО по скоплению пехоты ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 30 ноя — РИА Новости. Расчет беспилотника «Supercam S350» отдельного соединения разведки из Крыма группировки войск «Днепр» выявил и скорректировал огонь реактивной артиллерии по пункту временной дислокации подразделений украинской армии на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, в результате чего цель была успешно поражена, сообщили журналистам в министерстве обороны России.