Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал людей к внимательности

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале призвал жителей региона быть внимательными при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов.
Также он подчеркнул, что к обломкам ни в коем случае нельзя подходить и трогать их. При этом он посоветовал в таком случае незамедлительно сообщать об этом в полицию, либо по телефону 112. И тогда на место приедут специалисты.
Напомним, что 29 ноября на северо-западе Ростовской области силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Из-за этого повреждения получили два дома. К счастью, в них никто не пострадал.