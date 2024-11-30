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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь призвал людей к внимательности

Глава донского региона призвал людей сообщать в полицию о найденных обломках БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале призвал жителей региона быть внимательными при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов.

Также он подчеркнул, что к обломкам ни в коем случае нельзя подходить и трогать их. При этом он посоветовал в таком случае незамедлительно сообщать об этом в полицию, либо по телефону 112. И тогда на место приедут специалисты.

Напомним, что 29 ноября на северо-западе Ростовской области силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников. Из-за этого повреждения получили два дома. К счастью, в них никто не пострадал.