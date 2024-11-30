Глава района Башкирии навестил в зоне СВО своих земляков

«Командиры отзываются о наших бойцах, как о надёжных воинах, на которых всегда можно положиться. Восхищает их стойкость и мужество, уверенный настрой на Победу. Узнал, что наши бойцы из села Каран и деревни Киндеркулево награждены медалями Минигали Шаймуратова. Гордимся ими. Земляки интересуются новостями о районе, вспомнили ребят, которых нет рядом с нами, но память о них остаётся вечной. Пожелал бойцам сил, терпения и удачи. Встречи здесь, на передовой, всегда проходят волнительно и душевно. Каждый раз, приезжая к ребятам, всё больше осознаешь, сколько сил, выдержки и крепости духа у наших бойцов», — рассказал глава Чекмагушевского района.