Глава района Башкирии навестил в зоне СВО своих земляков

Маршрут гумконовоя прошёл по Луганской и Донецкой Народным республикам, где представители района побывали в расположениях башкирского батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, мотострелкового полка «Башкортостан», а также в Запорожской и Херсонской областях, где служат мобилизованные из республики.
«УАЗы передали ребятам с батальона имени Минигали Шаймуратова и полка Башкортостан. Медицинский батальон поблагодарил за медикаменты, которые собрали районная больница и аптеки. В госпитале навестил земляка, он чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Бойцы служат достойно, боевой дух у них крепкий. Передали всем чекмагушевцам привет и слова благодарности», — говорит Реканс Ямалеев.
Гумконвой доставил также доставил военнослужащим генераторы, прибор ночного видения, маскировочные сети, окопные свечи, инструменты, посылки с продуктами, подготовленные организациями, предприятиями и жителям Чекмагушевского района.
«Командиры отзываются о наших бойцах, как о надёжных воинах, на которых всегда можно положиться. Восхищает их стойкость и мужество, уверенный настрой на Победу. Узнал, что наши бойцы из села Каран и деревни Киндеркулево награждены медалями Минигали Шаймуратова. Гордимся ими. Земляки интересуются новостями о районе, вспомнили ребят, которых нет рядом с нами, но память о них остаётся вечной. Пожелал бойцам сил, терпения и удачи. Встречи здесь, на передовой, всегда проходят волнительно и душевно. Каждый раз, приезжая к ребятам, всё больше осознаешь, сколько сил, выдержки и крепости духа у наших бойцов», — рассказал глава Чекмагушевского района.
Это уже не первая поездка Реканса Ямалеев на фронт. Ранее он с товарищами в составе 130-го гумконвоя привёз бойцам личные посылки, маскировочные сети, запчасти для колёсной техники и продукты.