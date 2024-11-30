В Пермском крае похоронили 43-летнего Елвина Гасанова, погибшего на СВО

Елвин родился на Бардымской земле, в деревне Нижней Искильде. Окончив Печменскую основную школу, он отправился на службу в армии в 52-ой ракетной Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды дивизии. Большую часть жизнь мужчина трудился колхозе «Новая жизнь» разнорабочим.
В июне 2024 года Елвин принял решение заключить контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Мужчина не раз участвовал в ожесточённых боях. 17 сентября, выполняя боевые задачи, он погиб.
«В последний путь Елвина Гасанова провожали со всеми воинскими почестями — почётный караул, минута молчания, флаг России родственникам, как символ доблести солдата», — рассказали в администрации Бардымского округа.
В траурной церемонии прощания приняли участие власти округа и жители деревни — все, кто знал и любил погибшего бойца.
Ранее сайт perm.aif, ru сообщал о прощании с Андреем Хариным. Его похоронили в деревне Большие Кусты Куединского округа.