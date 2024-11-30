Очередная попытка атаковать Крым: над Черным морем сбили три украинских дрона

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Крым. В ночь на субботу, 30 ноября, средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также дроны перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области.
«Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три — над акваторией Черного моря», — сообщили в Минобороны.
Украинские дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Всего сбито 11 БПЛА самолетного типа.
Напомним, В ночь на пятницу, 29 ноября, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Крымом. Перед этим, в ночь на четверг, 28 ноября, средства ПВО сбили три беспилотника над Крымом. Еще 22 дрона нейтрализовали над другими российскими регионами.