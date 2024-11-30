Очередная попытка атаковать Крым: над Черным морем сбили три украинских дрона

Напомним, В ночь на пятницу, 29 ноября, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Крымом. Перед этим, в ночь на четверг, 28 ноября, средства ПВО сбили три беспилотника над Крымом. Еще 22 дрона нейтрализовали над другими российскими регионами.