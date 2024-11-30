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Семьям трех погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества в Нижнем Новгороде

Ордена Мужества вручили их семьям в администрации Канавинского района.

Семьям трех погибших в ходе спецоперации бойцов вручили ордена Мужества в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Посмертных наград удостоились Иван Фалафеев, Илья Агафонов и Юрий Чернов. Ордена Мужества вручили их семьям в администрации Канавинского района вчера, 29 ноября.

На церемонии награждения присутствовали глава районной администрации Артём Иванов и временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского и Канавинского районов Юрий Тиунов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пять родных братьев из Нижнего Новгорода отправились добровольцами на СВО.