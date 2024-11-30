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Военнослужащий из Байкальска погиб в зоне СВО

25-летний военнослужащий отдал жизнь за родину в ходе выполнения боевой задачи.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Байкальска Александр Еньшин погиб во время специальной военной операции. Военнослужащему было 25 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации из тг-канала (18+) мэра Байкальска Василия Темгеневского, Александр Еньшин погиб 7 ноября в ходе выполнения боевой задачи. Он родился 20 июля 1999 года в Алтайском крае и переехал в Байкальск на постоянное место жительства в 2022 году, где создал крепкую семью.

Мэр города Василий Темгеневский выразил соболезнования родным и близким погибшего.