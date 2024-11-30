Военнослужащий из Байкальска погиб в зоне СВО

По информации из тг-канала (18+) мэра Байкальска Василия Темгеневского, Александр Еньшин погиб 7 ноября в ходе выполнения боевой задачи. Он родился 20 июля 1999 года в Алтайском крае и переехал в Байкальск на постоянное место жительства в 2022 году, где создал крепкую семью.