Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска

«Ильичевск (ныне Черноморск), прилеты 28 ноября… Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом… По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца», — сообщил Лебедев.