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Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS у порта Черноморска

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Удар был нанесен в четверг у порта Черноморска (до 2016 года носил название Ильичевск) Одесской области по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые прибыли на Украину из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: AP 2024

«Ильичевск (ныне Черноморск), прилеты 28 ноября… Из дополнительных сведений стало понятно, что удар пришелся по составу с военным грузом… По предварительным данным, в составе в том числе были дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, прибывшие морским путем из румынского порта Констанца», — сообщил Лебедев.