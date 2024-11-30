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В Советском районе Крыма простились с участником СВО

Жители Советского района Республики Крым простились с участников специальной военной операции Даниилом Благодырь, который 10 ноября 2024 года погиб на фронте.

Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.

Даниил Благодырь учился в Раздольненской средней школе, окончил техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. После прохождения срочной службы подписал контракт с ВС РФ в августе 2022 года.

Боец с честью исполнил свой воинский долг.

«Светлая память о доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Харламов.

Ранее «МК в Крыму» писал, что севастопольцы проводили в последний путь рядового, стрелка Владимира Лукинского, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Также в Алуште простились с военнослужащим ВС РФ Ильясом Башировым, погибшим в зоне СВО, выполняя воинский долг и защищая интересы мирных жителей Курской области.