В Советском районе Крыма простились с участником СВО

Об этом сообщил глава администрации района Александр Харламов.
Даниил Благодырь учился в Раздольненской средней школе, окончил техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства. После прохождения срочной службы подписал контракт с ВС РФ в августе 2022 года.
Боец с честью исполнил свой воинский долг.
«Светлая память о доблестном воине и самоотверженном защитнике Отечества навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Харламов.
Ранее «МК в Крыму» писал, что севастопольцы проводили в последний путь рядового, стрелка Владимира Лукинского, который погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Также в Алуште простились с военнослужащим ВС РФ Ильясом Башировым, погибшим в зоне СВО, выполняя воинский долг и защищая интересы мирных жителей Курской области.