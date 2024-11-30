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Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, «Запад» отразил шесть контратак штурмовых групп 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны.

«Противник потерял до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и полевой склад с боеприпасами», — добавили в МО РФ.