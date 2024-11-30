Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группировка ВС РФ «Запад» нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.