Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 24-го штурмового батальона “Айдар” (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.