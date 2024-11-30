Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли до 345 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 24-го штурмового батальона “Айдар” (террористическая организация, запрещенная в России — ред.) в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ.

«Потери противника составили до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны.