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Войска «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки «Восток» до 50 военнослужащих, БМП и два орудия Д-20, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два 152-мм орудия Д-20», — говорится в сообщении.