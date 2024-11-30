Войска «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два 152-мм орудия Д-20», — говорится в сообщении.