Накануне в МО РФ сообщили, что ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта: три — в Донецкой Народной Республике и один — в Харьковской области. Уточнялось, что за прошедшие семь дней в плен были взяты 34 боевика, 17 из них — на курском направлении.