«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности “Нептун”, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение ВСУ в районе Липцов, Казачьей Лопани и Слатино Харьковской области: уничтожено более 30 боевиков и склады с боеприпасами.
Группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, нанеся поражение украинским подразделениям в Харьковской области, Луганской Народной Республике (ЛНР) и Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив около 500 военных ВСУ. Было также отражено шесть контратак.
В результате действий группировок «Центр» и «Восток» противник потерял более 560 боевиков, две боевые бронированные машины (ББМ) «Козак», пять автомобилей и две гаубицы.
Накануне в МО РФ сообщили, что ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта: три — в Донецкой Народной Республике и один — в Харьковской области. Уточнялось, что за прошедшие семь дней в плен были взяты 34 боевика, 17 из них — на курском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.