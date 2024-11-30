Радий Хабиров встретился в Благовещенске с участниками СВО

Военнослужащие приехали доимой в краткосрочный отпуск после ранений, прошли лечение в военных госпиталях. Радий Хабиров отметил, что республика готова помочь в дополнительной реабилитации военнослужащих, если это понадобится.
Бойцы обратились с просьбой рассмотреть вопрос по организации для них лечения в республиканских больницах. Глава Башкирии сказал, что проведёт с минздравом республики и военкоматом совместное совещание, на котором подробно обсудят поставленный воинами вопрос.
Военнослужащие поблагодарили руководство республики и земляков за отправку гуманитарных грузов. С начала специальной военной операции Башкортостан направил в зону СВО 138 гумконвоев.
Радий Хабиров в беседе с участниками спецоперации поинтересовался у них, как живут их семьи, нужна ли им дополнительная поддержка. Военнослужащие заверили, что вопросов в этом плане нет. Они поблагодарили республику за внимание и поддержку семей.
В завершение встречи Глава Башкортостана отметил, что в каждом муниципалитете ведут работу по увековечению памяти погибших земляков. Большой мемориальный комплекс появится и в Уфе после завершения СВО.
«Наша задача — помнить подвиг ребят», — резюмировал Радий Хабиров.