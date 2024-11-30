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Радий Хабиров встретился в Благовещенске с участниками СВО

Сегодня, 30 ноября Глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Благовещенске с участниками специальной военной операции из Благовещенского района. На встрече обсуждались вопросы поддержки военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Источник: Башинформ

Военнослужащие приехали доимой в краткосрочный отпуск после ранений, прошли лечение в военных госпиталях. Радий Хабиров отметил, что республика готова помочь в дополнительной реабилитации военнослужащих, если это понадобится.

Бойцы обратились с просьбой рассмотреть вопрос по организации для них лечения в республиканских больницах. Глава Башкирии сказал, что проведёт с минздравом республики и военкоматом совместное совещание, на котором подробно обсудят поставленный воинами вопрос.

Военнослужащие поблагодарили руководство республики и земляков за отправку гуманитарных грузов. С начала специальной военной операции Башкортостан направил в зону СВО 138 гумконвоев.

Радий Хабиров в беседе с участниками спецоперации поинтересовался у них, как живут их семьи, нужна ли им дополнительная поддержка. Военнослужащие заверили, что вопросов в этом плане нет. Они поблагодарили республику за внимание и поддержку семей.

В завершение встречи Глава Башкортостана отметил, что в каждом муниципалитете ведут работу по увековечению памяти погибших земляков. Большой мемориальный комплекс появится и в Уфе после завершения СВО.

«Наша задача — помнить подвиг ребят», — резюмировал Радий Хабиров.