Радий Хабиров встретился в Благовещенске с участниками СВО

Радий Хабиров в беседе с участниками спецоперации поинтересовался у них, как живут их семьи, нужна ли им дополнительная поддержка. Военнослужащие заверили, что вопросов в этом плане нет. Они поблагодарили республику за внимание и поддержку семей.