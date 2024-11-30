NV предрек крах металлургии на Украине при потере Покровска

Коксующийся уголь используется для выплавки стали крупнейшими металлургическими комбинатами страны, поясняет портал. Это сырье добывают на шахте «Красноармейская-Западная № 1» (шахтоуправление «Покровское»), расположенной неподалеку от поселка Удачное, объект является стратегическим для всей металлургической отрасли Украины.
Уголь с «Красноармейской-Западной № 1» в своем производственном цикле используют такие крупнейшие комбинаты, как «Аселор Миттал Кривой Рог» и предприятия группы «Метинвест» Рината Ахметова.
Первые ряды шахты были запущены в 1990 году, срок ее эксплуатации закладывался до 2060-го. Запасы угля там оцениваются в 200 млн т, пишет NV.
В 2023 году Украина более чем на 90% самостоятельно обеспечивала себя коксующимся углем, который шел в основном с этой шахты. Потеря объекта вызовет необходимость импортировать уголь, что в свою очередь приведет к значительному удорожанию металлургической продукции, поясняет издание.
Покровск (до 2016 года Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Это важнейший узел снабжения группировки вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь ее оценивают примерно в 12 тыс. человек.
Российское Минобороны регулярно сообщает о продвижении на направлении, которое Украина называет покровским. Киев не раз признавал, что ситуация там одна из наиболее сложных для ВСУ. Главком украинских сил Александр Сырский накануне объявил об усилении группировок войск на трех направлениях, в том числе на покровском.
О том, что ВСУ придется оставить Красноармейск, говорили некоторые западные аналитики. Накануне об этом предупредил и глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг. По его словам, хотя город очень важен для ведения боевых действий на Украине, ВСУ придется покинуть его в конце 2024 или в начале 2025 года. Местные власти ранее призывали горожан эвакуироваться.