NV предрек крах металлургии на Украине при потере Покровска

Покровск (до 2016 года Красноармейск) — подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположенный в 66 км к северо-западу от Донецка. Это важнейший узел снабжения группировки вооруженных сил Украины в регионе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка). По официальной оценке, на январь 2022 года численность населения Покровска составляла 60 тыс., теперь ее оценивают примерно в 12 тыс. человек.