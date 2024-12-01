Системы ПВО уничтожили 10 беспилотников в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Богомаз позже также добавил, что были сбиты еще три дрона.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что в ночь на пятницу силы ПВО пресекли попытки атак 47 украинских беспилотников в российских регионах. Уточнялось, дроны были уничтожены в Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.
До этого Богомаз заявлял, что в Брянской области российские системы ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа.