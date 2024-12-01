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При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.