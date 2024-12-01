Богомаз: при атаке ВСУ под Брянском погиб ребëнок

Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку в Брянской области, жертвой украинских террористов стал ребёнок, заявил глава региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребёнок. Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…», — написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что семье погибшего ребёнка окажут всю необходимую помощь.
В следующей публикации Богомаз рассказал, что дрон ВСУ влетел в жилой дом. Строение полностью уничтожено.
«В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — говорится в заявлении.
Ранее Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью. В 04:25 мск губернатор проинформировал, что ВС РФ сбили ещё восемь беспилотников.