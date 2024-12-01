Богомаз: при атаке ВСУ под Брянском погиб ребëнок

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребёнок. Приношу семье глубокие соболезнования… Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…», — написал он в Telegram.