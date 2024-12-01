В Киеве признали, что в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово

В населённом пункте Старые Терны ведутся «ключевые бои» за Курахово, пишет украинское издание «Страна.ua».
«Бои за Курахово уже идут в ключевой для обороны города деревне Старые Терны», — говорится в публикации.
Украинские журналисты уточнили, что об этом свидетельствую данные интерактивной онлайн-карты, где отслеживается ситуация.
Авторы материала напомнили, что штурм Старых Тернов ставит под угрозу промзону в Курахово, которую удерживают Вооружённые силы Украины. В Киеве понимают, что с потерей данной промзоны «падёт весь город».
Ранее сообщалось, что подразделение РФ смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.
Блогер Юрий Подоляка заявил, что главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отправил под Курахово бригаду из стратегических резервов, укомплектованную техникой Североатлантического альянса.