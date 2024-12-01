Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

«Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — сообщили в российском военном ведомстве.
В ведомстве отметили, что в результате активных и решительных действий российские военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.
Отмечается, что в захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств.
«Они прикрывались мирным населением, если местные жители жили в домах, то бойцы ВСУ жили в этих подвалах этих же домов. Трудно, но мы их выбили», — рассказал командир батальона, старший лейтенант Егор Бас.