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Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

ЛУГАНСК, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Центр», принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике, рассказали о ходе штурма и показали кадры объективного контроля.

Источник: © РИА Новости

«Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — сообщили в российском военном ведомстве.

В ведомстве отметили, что в результате активных и решительных действий российские военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте.

Отмечается, что в захваченном подвале, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацисткой символикой и флаги иностранных государств.

«Они прикрывались мирным населением, если местные жители жили в домах, то бойцы ВСУ жили в этих подвалах этих же домов. Трудно, но мы их выбили», — рассказал командир батальона, старший лейтенант Егор Бас.