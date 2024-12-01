Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

«Заход в село был осуществлён малыми группами, двигаясь от укрытия к укрытию и используя замаскированные блиндажи в лесополосах. Корректировку действий штурмовиков выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов при взаимодействии с артиллерийскими расчетами и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений», — сообщили в российском военном ведомстве.