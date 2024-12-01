Операторы БПЛА уничтожили в Запорожье Starlink ВСУ

«В первую очередь мы стараемся лишать противника средств связи и наблюдения. Связь — это самое необходимое на фронте для взаимодействия и принятия быстрых тактических решений. Они остаются без связи, и совместно с расчетами артиллерии и FPV мы их уничтожаем», — добавил «Веселый».