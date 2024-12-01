В группировке войск «Центр» рассказали об освобождении Новоалексеевки в ДНР

Военнослужащие при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и ликвидировали украинских солдат в укреплениях. Расчеты ударных дронов нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины. Благодаря этому штурмовики смогли прорваться вперед.