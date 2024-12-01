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В группировке войск «Центр» рассказали об освобождении Новоалексеевки в ДНР

Военные при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и ликвидировали ВСУ в укреплениях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные группировки войск «Центр» рассказали об освобождении поселка Новоалексеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащие при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и ликвидировали украинских солдат в укреплениях. Расчеты ударных дронов нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины. Благодаря этому штурмовики смогли прорваться вперед.

Отмечается, что в результате решительных действий российские войска заняли особо важные позиции и установили флаг России в населенном пункте.

Ранее Министерство обороны РФ разместило видео, на котором показаны действия военных группировки «Центр» при освобождении поселка Новоалексеевка в ДНР.

18 ноября российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенного пункта Новоалексеевка, расположенного на территории Донецкой народной республики.