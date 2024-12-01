В группировке войск «Центр» рассказали об освобождении Новоалексеевки в ДНР

Российские военные группировки войск «Центр» рассказали об освобождении поселка Новоалексеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Военнослужащие при поддержке бронегруппы зашли в лесополосы и ликвидировали украинских солдат в укреплениях. Расчеты ударных дронов нанесли поражение технике и живой силе Вооруженных сил Украины. Благодаря этому штурмовики смогли прорваться вперед.
Отмечается, что в результате решительных действий российские войска заняли особо важные позиции и установили флаг России в населенном пункте.
Ранее Министерство обороны РФ разместило видео, на котором показаны действия военных группировки «Центр» при освобождении поселка Новоалексеевка в ДНР.
18 ноября российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенного пункта Новоалексеевка, расположенного на территории Донецкой народной республики.