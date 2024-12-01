ТАСС: ВС РФ освободили за осень 88 населенных пунктов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российская армия за осень 2024 года освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Курской и Харьковской областях. Это следует из данных сводок Минобороны России, которые подсчитал ТАСС.