ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей», — говорится в сообщении.