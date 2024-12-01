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Погиб ребенок, уничтожен дом. Что известно об атаке БПЛА на Брянскую область

Ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Стародубский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона также сообщил об уничтожении одного жилого дома.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности ЧП

  • В результате атаки БПЛА погиб ребенок.
  • Уничтожен жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.

Реакция властей

  • Богомаз подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь.
  • Оперативные службы работают на месте происшествия, информация о последствиях удара уточняется.

Атаки БПЛА на регионы РФ

  • По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России: 20 БПЛА — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному — над территориями Смоленской и Курской областей.