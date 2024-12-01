Погиб ребенок, уничтожен дом. Что известно об атаке БПЛА на Брянскую область

Глава региона также сообщил об уничтожении одного жилого дома.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности ЧП
- В результате атаки БПЛА погиб ребенок.
- Уничтожен жилой дом. В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.
Реакция властей
- Богомаз подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь.
- Оперативные службы работают на месте происшествия, информация о последствиях удара уточняется.
Атаки БПЛА на регионы РФ
- По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России: 20 БПЛА — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному — над территориями Смоленской и Курской областей.