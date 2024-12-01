«Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на месте удара — в окрестностях населенного пункта Ровное и в 15 км севернее Очакова — располагался район сосредоточения отдельного центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне сообщалось, что танкисты Южной группировки российских войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Контроль по ликвидации целей и корректировке огня выполняли операторы дронов, которые предоставили координаты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.