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ВС РФ уничтожили «Искандером» пункт дислокации ВСУ в Николаевской области

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточным упреждающим ударом пункт временной дислокации неонацистов был своевременно уничтожен», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на месте удара — в окрестностях населенного пункта Ровное и в 15 км севернее Очакова — располагался район сосредоточения отдельного центра сил специальных операций «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне сообщалось, что танкисты Южной группировки российских войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР). Контроль по ликвидации целей и корректировке огня выполняли операторы дронов, которые предоставили координаты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.