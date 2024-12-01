Подразделения группировки «Цeнтр» за прошeдшие сутки нанесли поражeние живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзeржинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики, а также отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Потери в зоне ответственности группировки превысили 470 военных, также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.