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Экс-зампред Красносельского райсуда ушел на СВО и получил уголовное дело

Бывший зампред Красносельского районного суда Петербурга Виктор Овчаров уехал в зону специальной военной операции.

Это стало известно на ноябрьском заседании Высшей квалификационной коллегии судей, где принималось решение о возбуждении в отношении Овчарова уголовного дела. Сам он по вышеупомянутой причине в заседание не явился, его интересы отстаивал представитель.

ВККС удовлетворила ходатайство председателя СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Овчарова. Следствие видит в нем посредника во взяточничестве. Полномочия Овчарова были прекращены еще год назад.

«Фонтанка» писала об этом громком инциденте в судейском мире. В октябре 2023 года оперативники ФСБ вынудили зампреда райсуда открыть личный автомобиль. В машине нашлась крупная сумма — почти 3 млн рублей. После этого обыски прошли по месту жительства Овчарова и в его кабинете.