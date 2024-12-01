Экс-зампред Красносельского райсуда ушел на СВО и получил уголовное дело

«Фонтанка» писала об этом громком инциденте в судейском мире. В октябре 2023 года оперативники ФСБ вынудили зампреда райсуда открыть личный автомобиль. В машине нашлась крупная сумма — почти 3 млн рублей. После этого обыски прошли по месту жительства Овчарова и в его кабинете.