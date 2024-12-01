Потери ВСУ в боях на курском направлении превысили 37 тыс. военных

«За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета», — сообщили там.
По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 105 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 204 боевые бронированные машины, 1 063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и 6 MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.