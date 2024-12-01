Потери ВСУ в боях на курском направлении превысили 37 тыс. военных

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Общие потери ВСУ на курском направлении за все время боевых действий превысили 37 тыс. военных убитыми и ранеными, из них за последние сутки украинские войска потеряли до 255 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.