Российские операторы дронов уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пикап с боевиками ВСУ, следующего на свои позиции для проведения ротации личного состава. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикап противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск “Север”, — сообщили там, опубликовав видео.