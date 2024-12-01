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Российские операторы дронов уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пикап ВСУ, следующий на позиции в Харьковской области для ротации личного состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” в Харьковской области с помощью БПЛА был выявлен пикап с боевиками ВСУ, следующего на свои позиции для проведения ротации личного состава. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на пикап противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона группировки войск “Север”, — сообщили там, опубликовав видео.

В МО РФ добавили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по движущемуся пикапу боевиков ВСУ.