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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: © РИА Новости

В 19.50 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской и Черниговской. Позже ее объявили в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Киевской.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.