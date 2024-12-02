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Симоньян: Запад остановится первым, так как не жаждет победы, как Россия

Запад остановится первым при нагнетании эскалации.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Запад первым прекратит эскалацию, так как ему не хватает стремления к победе, присущего России.

Такое заявление она сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, при дальнейшем обострении ситуации Запад не сможет противостоять решимости и духу России, которая всегда демонстрировала готовность к самоотверженной борьбе.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Запад продолжит устраивать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации украинского конфликта до того, как избранный американский лидер Дональд Трамп вступит в должность.