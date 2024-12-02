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Симоньян рассказала, что благородство и милосердие помогут России победить

Эти качества, включая осознание важности справедливости и отказ от нанесения ударов по слабым, являются важным преимуществом страны в условиях противостояния.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выразила уверенность, что ключевую роль в победе России сыграют благородство и милосердие.

Она отметила, что именно эти качества, включая осознание важности справедливости и отказ от нанесения ударов по слабым, являются важным преимуществом страны в условиях противостояния.

Ранее Маргарита Симоньян предложила название «Розги» для одного из новых видов российского оружия, которое, по ее мнению, могло бы удивить Запад, как это сделал «Орешник».