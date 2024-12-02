Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны сработали на территории Брянской области. Подробности в своем Telegram-канале озвучил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, средства ПВО ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На данный момент на местах происшествий работают сотрудники компетентных служб.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два БПЛА самолетного типа», — указал Богомаз.
Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также не было зафиксировано.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на область, которая произошла 1 декабря. В результате происшествия жертвой украинских террористов стал ребенок.