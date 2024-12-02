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Боец бригады рассказал о разведывательно-огневом контуре

ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек — РИА Новости. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным «Серафим».

Источник: © РИА Новости

«Наша бригада применяет разведывательно-огневой контур (РОК)… Он в целом основан на визуальном контроле и средствах БПЛА в первую очередь, который производит постоянный оперативный мониторинг участников фронта, (обеспечивает — ред.) слаженность командиров подразделений и, соответственно, централизованное принятие решений по выбору целей и ударов по ним. Также у нас вспомогательно работает служба БПЛА, мы дорабатываем и уничтожаем цели средствами FPV, живую силу противника сбросами, дорабатываем эти цели и повышаем тем самым эффективность», — рассказал «Серафим».

Он отметил, что данная система работает на нескольких направлениях и значительно сокращает время принятия решений на поражение целей, а также увеличивает эффективность работы штурмовых групп.

«Эта система у нас работает так же, как на Часовом Яре, в Соледаре, по этому направлению, курскому направлению, Волчанску. Эта система, когда все работает централизованно, когда присутствует в штабе, в пункте управления огнем, и участвуют в системе управления огнем все офицеры боевых подразделений для принятия решения со вспомогательными средствами FPV, — эта работа очень эффективна. Время самое минимальное, то есть принятие решений, конечно же, моментальное, потому что все выводится на монитор, всю картинку мы видим в режиме онлайн и решение принимается, конечно же, онлайн», — рассказал «Серафим».

Эффективность такой тактики подтверждает начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона бригады «Александр Невский» с позывным «Боря». Его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске.

«Штурмовое подразделение “Александр Невский” применяет РОК (разведывательно-огневой контур — ред.), потом даем команду с пульта управления на БПЛА, на артиллерию. Начинаем работать. Удалось повысить эффективность работы штурмовиков, парням становится легче, мы уже отсюда тоже, соответственно, лучше координируем все действия и работаем. Работает (РОК — ред.) эффективно, с помощью него выискиваем огневые средства, точки противника, применяем артиллерию, опять же БПЛА. Ну и наши доблестные штурмовики зачищают потом эти районы, квадраты», — рассказал он.