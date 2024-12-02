Боец бригады рассказал о разведывательно-огневом контуре

«Эта система у нас работает так же, как на Часовом Яре, в Соледаре, по этому направлению, курскому направлению, Волчанску. Эта система, когда все работает централизованно, когда присутствует в штабе, в пункте управления огнем, и участвуют в системе управления огнем все офицеры боевых подразделений для принятия решения со вспомогательными средствами FPV, — эта работа очень эффективна. Время самое минимальное, то есть принятие решений, конечно же, моментальное, потому что все выводится на монитор, всю картинку мы видим в режиме онлайн и решение принимается, конечно же, онлайн», — рассказал «Серафим».