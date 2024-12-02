Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении

Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Невского, как ранее рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным «Серафим», применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений.
В свою очередь, начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона этой бригады с позывным «Боря» также отметил эффективность такой тактики, его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске.
«Когда четкая корректировка, если разведка идет хорошо, третий снаряд — это уже в цель. Норматив — две минуты от команды “к бою” до команды “наведён, готов”. Справляемся. Бывает и быстрее, конечно. Работаем по целям всё дальше, дальше, я по прицелу вижу, по всем корректировкам — мы наступаем», — сказал «Григорьевич».
Он, отметил улучшения в огневой поддержке и высокую эффективность артиллерийского огня в составе разведывательно-огневого контура.
«Да, улучшения, конечно, есть — и корректировка, и ПВО работает, срабатывает, очень часто видим. Эффективность больше здесь, однозначно, по нашей работе и в целом, потому что там соседи работают… определенное количество снарядов», — сказал «Григорьевич».