Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении

«Когда четкая корректировка, если разведка идет хорошо, третий снаряд — это уже в цель. Норматив — две минуты от команды “к бою” до команды “наведён, готов”. Справляемся. Бывает и быстрее, конечно. Работаем по целям всё дальше, дальше, я по прицелу вижу, по всем корректировкам — мы наступаем», — сказал «Григорьевич».