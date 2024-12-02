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Артиллерия ВС России повысила эффективность на Волчанском направлении

ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек — РИА Новости. Артиллерия добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России повысила эффективность на волчанском направлении за счет работы в составе разведывательно-огневого контура, рассказал РИА Новости командир орудия Д-30 с позывным «Григорьевич».

Источник: © РИА Новости

Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Невского, как ранее рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным «Серафим», применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений.

В свою очередь, начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона этой бригады с позывным «Боря» также отметил эффективность такой тактики, его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске.

«Когда четкая корректировка, если разведка идет хорошо, третий снаряд — это уже в цель. Норматив — две минуты от команды “к бою” до команды “наведён, готов”. Справляемся. Бывает и быстрее, конечно. Работаем по целям всё дальше, дальше, я по прицелу вижу, по всем корректировкам — мы наступаем», — сказал «Григорьевич».

Он, отметил улучшения в огневой поддержке и высокую эффективность артиллерийского огня в составе разведывательно-огневого контура.

«Да, улучшения, конечно, есть — и корректировка, и ПВО работает, срабатывает, очень часто видим. Эффективность больше здесь, однозначно, по нашей работе и в целом, потому что там соседи работают… определенное количество снарядов», — сказал «Григорьевич».