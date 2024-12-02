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Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью», — говорится в сообщении.