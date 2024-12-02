Над Крымом уничтожены два беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской область, два — над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне боевики совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область. В результате попадания дрона в жилой дом в Стародубском округе погиб ребенок.
В ночь на субботу над Россией были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа, в том числе три — над акваторией Черного моря.