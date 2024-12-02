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Над Крымом уничтожены два беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два — над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской область, два — над территорией Республики Крым и один — над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне боевики совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область. В результате попадания дрона в жилой дом в Стародубском округе погиб ребенок.

В ночь на субботу над Россией были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа, в том числе три — над акваторией Черного моря.