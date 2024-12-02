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В Урюпинске простятся с погибшим на СВО старшим прапорщиком Донсковым

Уроженца Волгоградской области не стало при выполнении боевых задач.

Житель Урюпинска Павел Донсков погиб в селе Клещеевка Донецкой Народной Республике 15 июля. 42-летний старший прапорщик заключил контракт в текущем году и выполнял задачи на одном из самых сложных направлений.

Церемония прощания с мужчиной пройдет в понедельник, 2 декабря:

в 11.00 начнется отпевание в Покровском храме;

в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших Борцов.

Захоронение состоится в хуторе Попов.

«От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Павла Донскова, — написали на официальной странице местной администрации в соцсети. — Память о нашем земляке мы навсегда сохраним в наших сердцах!».