В Урюпинске простятся с погибшим на СВО старшим прапорщиком Донсковым

Житель Урюпинска Павел Донсков погиб в селе Клещеевка Донецкой Народной Республике 15 июля. 42-летний старший прапорщик заключил контракт в текущем году и выполнял задачи на одном из самых сложных направлений.
Церемония прощания с мужчиной пройдет в понедельник, 2 декабря:
в 11.00 начнется отпевание в Покровском храме;
в 12.00 — траурная церемония в сквере Павших Борцов.
Захоронение состоится в хуторе Попов.
«От жителей Урюпинска выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким Павла Донскова, — написали на официальной странице местной администрации в соцсети. — Память о нашем земляке мы навсегда сохраним в наших сердцах!».