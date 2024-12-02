Глава района Башкирии после службы на СВО вернулся к своим обязанностям.

«В зону СВО я пошёл служить, прежде всего, из-за чувства патриотизма. Об этом можно много говорить высокопарных слов. Знаете, наш президент Владимир Владимирович Путин сказал: “Если драка неизбежна, бей первым”. Вот поэтому я здесь. За свою прежнюю работу, за район я не беспокоюсь. В районе осталась работоспособная команда, она там все задачи решает в рабочем порядке. Ну, а здесь я потому, что посчитал: Родина без меня обойтись не может. Полгода уже отслужил. Продлил контракт ещё на полгода. Продлил, поскольку пришло пополнение, молодые ребята. Их надо обучать. У нас уже есть опыт и его надо передавать. Был в отпуске. Конечно же, дома хорошо, всех повидал, соскучился по родным местам. Но тянуло сюда. Мне без моих товарищей было тяжко, да и они по мне скучали. Тем, кто собирается на СВО, хочу сказать — это правильный поступок. Родину нужно защищать», — говорил Юлай Ильясов.