Минобороны сообщило о подготовке 300 тыс. контрактников для участия в СВО

В октябре 2023 года бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу, сообщил о формировании девяти резервных полков для каждой группировки войск в зоне СВО на Украине. В декабре того же года он добавил, что подходы к формированию резервов были пересмотрены: теперь резервный полк есть в каждой группировке войск.