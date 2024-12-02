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Автомобили южноуральцев-нарушителей отправили на нужды СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабря, ФедералПресс. Из Магнитогорска в помощь бойцам СВО в ближайшее время отправят автомобили, конфискованные у владельцев за езду в нетрезвом виде. В списке четыре машины: «Лада Веста», «Киа Рио», «Хёнде Соларис» и «Фольксваген Гольф».

Источник: Willian Cittadin/CC0

«Трое бывших автовладельцев были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 или 12.26 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на разные сроки от полутора до двух с половиной лет, а затем, в период действия административного наказания, повторно сели за руль в пьяном виде, но были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Магнитогорска», — сообщают в ГАИ.

В результате в отношении троих водителей возбуждены уголовные дела. Судом им назначены обязательные работы, лишение прав, также им нельзя заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

В полиции отметили, что четвертый автовладелец уже трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В результате суд приговорил мужчину к одному году принудительных работ с отбыванием наказания в исправительном центре и удержанием 15% от заработка в доход государства.