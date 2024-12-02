Свердловского офицера на СВО застрелили пьяные сослуживцы. ДОКУМЕНТ

Дмитрий — кадровый военный. Он закончил Челябинское танковое училище, воевал в Чечне. После увольнения из армии работал в школе учителем географии и ОБЖ. Когда началась СВО, Дмитрий добровольцем ушел на фронт, воевал в составе отряда БАРС. Указом президента России от 6 сентября 2024 года Дмитрий был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
После окончания контракта Дмитрий отдохнул дома и подписал новый контракт, на этот раз с другим отрядом БАРС, и 14 ноября отправился к месту службы. 19 ноября он приехал в часть, а уже 21 ноября был убит.
«Дима был очень правильный человек, а из-за этого, наверное, неудобный для некоторых. Если что-то делалось не так, как положено, то он никогда не молчал, а прямо об этом говорил. Так совпало, что, когда он был в отпуске, сказал: “Самое страшное — погибнуть от рук своих”. И такое произошло», — рассказала Наталья.
На днях с Натальей связался следователь СКР по ЛНР, который и сообщил о случившемся. По факту убийства возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наталья признана потерпевшей по делу.
"21 ноября 2024 года в период с 18:00 до 23.59 Барбашов Сергей Викторович, действуя группой лиц с Черкасовым Павлом Сергеевичем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности [….], действуя умышленно, группой лиц, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к Халявину, с целью убийства вооружились неустановленным следствием огнестрельным оружием — автоматом конструкции Калашникова, модели АК-74, калибра 5,45 мм, применяя которое поочередно произвели из него серию выстрелов в Халявина, причинив ему огнестрельные пулевые ранения головы, от которых последний скончался.
После этого Барбашов с целью сокрытия совершенного преступления совершил подрыв трупа Халявина при помощи неустановленной следствием гранаты", — сказано в материалах уголовного дела.
Пока неизвестно, что стало причиной убийства. Но, поскольку Дмитрий Халявин являлся старшим офицером, возможно, он сделал солдатам замечание, которое и подтолкнуло их к мести. Подозреваемые задержаны и помещены в ИВС.
«Дима был убит 21 ноября, 22 ноября мне пришла СМС-ка с постороннего телефона, в которой было написано: “У Дмитрия все хорошо. При первой возможности он выйдет на связь”. Видимо, кто-то из убийц пытался отвлечь мое внимание, чтобы я не искала мужа, который неожиданно перестал звонить. Про это СМС я тоже сообщила следователю, когда с ним разговаривала», — продолжает Наталья.
Пока неизвестно, когда тело погибшего привезут домой для похорон. По словам следователя, необходимые экспертизы уже проведены, и он попросит командование части уcкорить отправку груза 200.
«Я очень удивлена, почему дело ведет гражданский следователь, а не военный следственный отдел СКР, ведь и убитый, и подозреваемые являются военнослужащими. Также не понятно, почему до сих пор не прислали для похорон тело, хотя экспертизы уже давно проведены», — говорит председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева, которая помогает Наталье в этой ситуации.