Свердловского офицера на СВО застрелили пьяные сослуживцы. ДОКУМЕНТ

«Дима был очень правильный человек, а из-за этого, наверное, неудобный для некоторых. Если что-то делалось не так, как положено, то он никогда не молчал, а прямо об этом говорил. Так совпало, что, когда он был в отпуске, сказал: “Самое страшное — погибнуть от рук своих”. И такое произошло», — рассказала Наталья.