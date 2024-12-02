Арт-объект в честь участника СВО Ильи Абрамова появился в Нижнем Новгороде

Арт-объект в честь погибшего участника СВО Ильи Абрамова появился в Нижнем Новгороде. Граффити было создано школе № 27 в рамках проекта «Социальные граффити». Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтёры Победы».
— Этот проект — дань уважения и благодарности тем, кто проявляет невероятное мужество и самоотверженность, защищая нашу Родину, — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
Известно, что Илья Абрамов проходил военную службу на Северном флоте. Он был награжден медалью «Участник военной операции в Сирии». В 2022 году отправился на СВО. Погиб, выполняя боевое задание, и был награжден орденом Мужества посмертно.
Напомним, ранее в школе № 37 Нижнего Новгорода появился арт-объект, посвященный разведчику-радисту 165 полка морской пехоты Тихоокеанского флота, бывшему ученику школы Андрею Сошелину.
Также 21-летний Максим Настин из Нижнего Новгорода, погибший в ходе специальной военной операции, посмертно награжден Орденом Мужества. Он был воспитанником патриотического лагеря «Хочу стать десантником».